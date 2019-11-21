Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин назвал варварскими с точки зрения экологии современные технологии добычи сланцевой нефти. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме ВТБ Капитала «Россия зовет!».

«Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, они являются без всякого преувеличения варварскими, они уничтожают экологию. И в некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идёт не вода, а чёрная жижа», — заявил он.

Путин исключил такой тип добычи нефти в России, заявив, что страна обладает возможностями «и на шельфе, и на территориях на земле, поэтому такой острой необходимости нет».

Российский лидер в шутку заявил, что Россия подождёт, пока США вложат деньги в новые технологии по добыче сланцевой нефти, а «потом у них цап-царап... и задёшево купим».