Путин назвал приемлемую для России цену нефти

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Россию устраивает цена на нефть на уровне $60—65 за баррель, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ-2019.
Путин назвал приемлемую для России цену нефти
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«Полка где-то в районе $60—65 за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда, наверх», — сказал он.

По его словам, России, в отличие от Саудовской Аравии, не нужны слишком высокие цены на нефть.

Так, глава государства отметил более сильную диверсификацию российской экономики.

«Зависимость от нефти и газа у нас ещё очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах залива, допустим», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия в мае сократила добычу на 317 тыс. баррелей в сутки.

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