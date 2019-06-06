Путин назвал приемлемую для России цену нефти

Россию устраивает цена на нефть на уровне $60—65 за баррель, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ-2019.

«Полка где-то в районе $60—65 за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда, наверх», — сказал он.

По его словам, России, в отличие от Саудовской Аравии, не нужны слишком высокие цены на нефть.

Так, глава государства отметил более сильную диверсификацию российской экономики.

«Зависимость от нефти и газа у нас ещё очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах залива, допустим», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия в мае сократила добычу на 317 тыс. баррелей в сутки.