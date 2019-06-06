Путин назвал приемлемую для России цену нефти
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«Полка где-то в районе $60—65 за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда, наверх», — сказал он.
По его словам, России, в отличие от Саудовской Аравии, не нужны слишком высокие цены на нефть.
Так, глава государства отметил более сильную диверсификацию российской экономики.
«Зависимость от нефти и газа у нас ещё очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах залива, допустим», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Россия в мае сократила добычу на 317 тыс. баррелей в сутки.