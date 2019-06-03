Россия в мае сократила добычу нефти на 317 тысяч баррелей в сутки
- Reuters
«В рамках ОПЕК+ Россия в мае находится на уровне сокращения добычи нефти в 317 тыс. баррелей в сутки», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что в июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговорённым уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что страна в мае перевыполнит обязательства в рамках сделки ОПЕК+.
Выполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в апреле составило 168%.