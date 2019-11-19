Сбербанк одобрил продажу «Яндексу» «золотой акции» за €1
- РИА Новости
«Правление ПАО «Сбербанк» приняло решение одобрить сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N.V.», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стоимость составит €1.
Ранее первый зампред правления Лев Хасис заявил, что кредитное учреждение, скорее всего, примет такое решение.
18 ноября «Яндекс» объявил об изменениях в структуре корпоративного управления. В ней появится Фонд общественных интересов, которому передадут «золотую акцию».
С 2009 года она принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
В Кремле рассказали, что следят за изменениями в компании, однако они не согласованы с администрацией президента.