Сбербанк планирует продать «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

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Сбербанк, скорее всего, продаст «золотую акцию» обратно «Яндексу» по номинальной стоимости в €1. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления банка Лев Хасис.
Сбербанк планирует продать «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу
  • РИА Новости

«С высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться с их предложением и также по номинальной стоимости, как мы её покупали, продать им обратно нашу «золотую акцию», — приводит его слова ТАСС.

Хасис отметил, что компания таким образом сможет реализовать ту конструкцию, о которой объявила накануне.

18 ноября совет директоров «Яндекса» рекомендовал изменить структуру корпоративного управления. Планируется, что в ней появится Фонд общественных интересов, которому передадут «золотую акцию».

В настоящее время эта акция принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

В Кремле заявили, что следят за корпоративными изменениями в компании, однако они не согласованы с администрацией президента. 

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