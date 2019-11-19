Сбербанк планирует продать «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу
- РИА Новости
«С высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться с их предложением и также по номинальной стоимости, как мы её покупали, продать им обратно нашу «золотую акцию», — приводит его слова ТАСС.
Хасис отметил, что компания таким образом сможет реализовать ту конструкцию, о которой объявила накануне.
18 ноября совет директоров «Яндекса» рекомендовал изменить структуру корпоративного управления. Планируется, что в ней появится Фонд общественных интересов, которому передадут «золотую акцию».
В настоящее время эта акция принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
В Кремле заявили, что следят за корпоративными изменениями в компании, однако они не согласованы с администрацией президента.