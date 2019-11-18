«Яндекс» планирует поменять структуру управления

Совет директоров российской компании «Яндекс» рекомендовал принять поправки, направленные на изменение структуры корпоративного управления.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что изменения, в частности, подразумевают создание специального фонда, которому передадут «золотую акцию» Сбербанка.

«Сейчас держателем «золотой акции» является Сбербанк. Напомним, что сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций Яндекса в руках одного инвестора. Когда «золотая акция» будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены», — говорится в заявлении.

Уточняется, что обновлённая акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках.

Выдвинутые фондом члены совета директоров также будут членами нового комитета по общественным интересам. Данный орган будет рассматривать ограниченный ряд вопросов, связанных с управлением компанией.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Второе место в списке заняла компания «Яндекс».