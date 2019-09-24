Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
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На втором месте расположился «Яндекс», который возглавлял рейтинг в предыдущие два года. Замыкает тройку лидеров аэропорт Шереметьево.
На четвёртом месте — Mail.ru, на пятом — компания «Аэрофлот».
Также в первую десятку вошли Сбербанк, «Металлоинвест», «Росатом», «М.Видео», «Северсталь».
Отмечается, что ранее аэропорты не принимали участия в репутационных рейтингах RI.
16 сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.