Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Его возглавил аэропорт Домодедово.

На втором месте расположился «Яндекс», который возглавлял рейтинг в предыдущие два года. Замыкает тройку лидеров аэропорт Шереметьево.

На четвёртом месте — Mail.ru, на пятом — компания «Аэрофлот».

Также в первую десятку вошли Сбербанк, «Металлоинвест», «Росатом», «М.Видео», «Северсталь».

Отмечается, что ранее аэропорты не принимали участия в репутационных рейтингах RI.

16 сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.