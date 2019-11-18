В Кремле прокомментировали корпоративные изменения в «Яндексе»

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Создание Фонда общественных интересов в структуре управления «Яндекса» не согласовано с Кремлём, однако в администрации президента следят за корпоративными изменениями в компании, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали корпоративные изменения в «Яндексе»
  • Reuters

«Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования с Кремлём», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что компания является системообразующей в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения инновационного будущего и развития национальной экономики.

Представитель Кремля также не стал связывать это решение с законопроектом об ограничении иностранного участия в значимых информресурсах.

Ранее совет директоров «Яндекса» рекомендовал принять поправки, направленные на изменение структуры корпоративного управления.

Фонду общественных интересов планируют передать «золотую акцию», которая в настоящий момент принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать консолидацию 25% акций в руках одного инвестора.

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