В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту

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В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту
  • РИА Новости

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — заявил он.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о существовании опасности войти в новый год без соответствующего соглашения.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

В «Газпроме» сообщили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. В российской компании также отметили, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН подчеркнул, что новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту газа возможен только в случае полного обнуления судебных претензий.

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