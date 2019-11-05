Россия вошла в тройку лучших европейских стран по прозрачности бюджета

Россия в текущем году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса вместе с Финляндией и Литвой. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что особых успехов страна достигла в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе, в улучшении, а именно расширении охвата и углублении детализации бюджетной отчётности — она стала более комплексной, включает ежегодные подробные отчёты об издержках, связанных с налоговыми расходами.

Также МВФ положительно отмечены подход к распределению бюджетных ассигнований «в рамках госпрограмм и публикация первых официальных оценок объёма и стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов в недрах».

Уточняется, что улучшить бюджетное прогнозирование позволило применение новой конструкции «бюджетных правил», усовершенствовать качество управления бюджетными рисками — ежегодное представление с 2018 года долгосрочных прогнозов, повысить открытость бюджетного процесса — размещение в интернете документа «Бюджет для граждан» о федеральном бюджете и распределении средств, а также реализация в регионах и муниципалитетах пилотных проектов партисипаторного бюджетирования при подготовке местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что в период с 2020 по 2022 год в федеральный бюджет может поступить более 2 трлн рублей от повышения ставки НДС до 20%.

В октябре стало известно, что, согласно новому докладу Всемирного банка, Россия в рейтинге Doing Business оказалась на 28-м месте, поднявшись на три строчки.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал улучшение позиции страны в рейтинге, отметив, что на данном результате отразился запуск специального механизма трансформации делового климата, призванного «убирать административные барьеры и упрощать процедуры».