Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business

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Российский лидер Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции России в рейтинге Doing Business. В соответствующем списке страна заняла 28-е место, на котором ранее находился Маврикий.
Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business
  • РИА Новости

«Должен заметить, что вы ведёте себя нескромно», — сказал глава государства, комментируя на саммите Россия — Африка выступление исполняющего обязанности президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури.

«Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е, мы заняли ваше место», — отметил Путин.

Согласно новому докладу Всемирного банка, Россия в рейтинге оказалась на 28-м месте, улучшив свой показатель на три строчки. 

Министр финансов России Антон Силуанов, комментируя позиции страны в рейтинге, назвал такое развитие событий ожидаемым, подчеркнув, что Россия не ослабляла работу по созданию более комфортных условий для бизнеса. 

Эксперт Василий Колташов прокомментировал НСН улучшение позиции России в рейтинге.

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