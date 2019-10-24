Путин пошутил о росте позиций России в рейтинге Doing Business

Российский лидер Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции России в рейтинге Doing Business. В соответствующем списке страна заняла 28-е место, на котором ранее находился Маврикий.

«Должен заметить, что вы ведёте себя нескромно», — сказал глава государства, комментируя на саммите Россия — Африка выступление исполняющего обязанности президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури.

«Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е, мы заняли ваше место», — отметил Путин.

Согласно новому докладу Всемирного банка, Россия в рейтинге оказалась на 28-м месте, улучшив свой показатель на три строчки.

Министр финансов России Антон Силуанов, комментируя позиции страны в рейтинге, назвал такое развитие событий ожидаемым, подчеркнув, что Россия не ослабляла работу по созданию более комфортных условий для бизнеса.

Эксперт Василий Колташов прокомментировал НСН улучшение позиции России в рейтинге.