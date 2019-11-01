Эксперт спрогнозировал повышение стоимости молочных продуктов в России

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман спрогнозировал повышение стоимости молочных продуктов в России, сообщает «Газета.Ru».

Как полагает эксперт, уже до Нового года рост цен может составить по меньшей мере 12—15%, а в 2020-м повышение цен продолжится.

Перельман связывает это с внедрением системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка.

«В соответствии с новыми требованиями, к системе учёта должны подключиться все организации и ИП, участвующие в данном процессе, т.е. все организации, которые производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю», — пояснил он.

В мае, как передавал «ПолитЭксперт», «Роскачество» отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.