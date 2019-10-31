Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

По его словам, Россия оказалась в убытке с проектом газопровода. Хотя Дания выдала разрешение и теперь строительству ничего не мешает, завершить его до конца год вряд ли возможно.

В связи с этим, говорится в статье, в выигрыше оказались Украина и поддерживающие её США, поскольку из-за отсутствия альтернатив у «Газпрома» украинская сторона получила более выгодные позиции в переговорах по соглашению на транзит газа.

Издание напоминает об угрозе санкций в отношении «Северного потока — 2» со стороны Вашингтона, указывая при этом, что США не смогли достичь своей первоначальной цели помешать завершению газопровода.

Журналист пишет, что при этом американской стороне за счёт дипломатических усилий в Дании удалось достаточно затянуть проект и предоставить Киеву «важное преимущество» на переговорах с Москвой.

Как указывается в публикации, договор о транзите газа через Украину завершается 31 декабря, а без нового соглашения «Газпром» не сможет выполнять свои обязательства по поставкам в страны Европы. В связи с этим, по мнению автора, российская сторона бросила все силы на то, чтобы «Северный поток — 2» ещё до конца года получил альтернативный маршрут.

Однако, утверждает Ветцель, в этом смысле «Газпром» потерпел провал.

Полное изложение материала читайте на ИноТВ.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

В компании «Нафтогаз», комментируя ситуацию, отметили, что позиция датской стороны задержала проект на некоторое время.

Российский лидер Владимир Путин приветствовал решение Дании.