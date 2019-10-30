Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения», — сказал глава государства.

По его словам, Копенгаген тем самым защищает как собственные интересы и суверенитет, так и своих основных партнёров в Европе, которые «крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».

Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку СП-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Российский министр энергетики Александр Новак назвал этот шаг ожидаемым и отметил, что Москва им удовлетворена.

По его мнению, он подчёркивает, что проект соответствует всем выдвинутым требованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить