Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения», — сказал глава государства.

По его словам, Копенгаген тем самым защищает как собственные интересы и суверенитет, так и своих основных партнёров в Европе, которые «крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».

Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку СП-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Российский министр энергетики Александр Новак назвал этот шаг ожидаемым и отметил, что Москва им удовлетворена.

По его мнению, он подчёркивает, что проект соответствует всем выдвинутым требованиям.