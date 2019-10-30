Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения», — сказал глава государства.
По его словам, Копенгаген тем самым защищает как собственные интересы и суверенитет, так и своих основных партнёров в Европе, которые «крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку СП-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российский министр энергетики Александр Новак назвал этот шаг ожидаемым и отметил, что Москва им удовлетворена.
По его мнению, он подчёркивает, что проект соответствует всем выдвинутым требованиям.