Международные резервы России выросли за неделю на $2,7 млрд
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- РИА Новости
«Международные резервы по состоянию на 25 октября составили $539,9 млрд, увеличившись за неделю на $2,7 млрд, или на 0,5%», — указано на сайте банка.
Отмечается, что рост резервов произошёл в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее в ЦБ назвали полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
5 сентября сообщалось, что международные резервы России выросли за неделю на $2,8 млрд и достигли $530,5 млрд.