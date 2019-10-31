Международные резервы России выросли за неделю на $2,7 млрд и достигли $539,9 млрд, говорится в сообщении Центрального банка России.

«Международные резервы по состоянию на 25 октября составили $539,9 млрд, увеличившись за неделю на $2,7 млрд, или на 0,5%», — указано на сайте банка.

Отмечается, что рост резервов произошёл в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в ЦБ назвали полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

5 сентября сообщалось, что международные резервы России выросли за неделю на $2,8 млрд и достигли $530,5 млрд.