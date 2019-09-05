Международные резервы России достигли отметки $530,5 млрд

Международные резервы России выросли за неделю на $2,8 млрд и достигли $530,5 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 30 августа составил $530,5 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд, или на 0,5%», — указывает Центробанк России.

Уточняется, что увеличение резервов произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.