Международные резервы России достигли отметки $530,5 млрд

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Международные резервы России выросли за неделю на $2,8 млрд и достигли $530,5 млрд.
Международные резервы России достигли отметки $530,5 млрд
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Объём международных резервов по состоянию на 30 августа составил $530,5 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд, или на 0,5%», — указывает Центробанк России.

Уточняется, что увеличение резервов произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.

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