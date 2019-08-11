Bloomberg: Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам

Объём российских золотовалютных резервов впервые за восемь лет может превысить резервы Саудовской Аравии и, таким образом, Россия сможет занять четвёртое место в международном рейтинге. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в то время как цена на нефть падает, Саудовская Аравия использует накопления на социальные расходы, а Россия ужесточает бюджетную политику, сохраняя профицит.

В материале указывается, что за последние четыре года золотовалютные резервы России увеличились на 45%, составив в июне 2019 года $518 млрд. При этом резервы Эр-Рияда в июне составляли $527 млрд.

«Расхождение означает, что Россия намерена занять вместо Саудовской Аравии четвёртое место в мире по объёму резерва», — говорится в статье.

Ранее в Центробанке сообщили, что на 1 августа международные резервы России составили более 519,7 млрд.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ указывал, что российские золотовалютные резервы достигли максимального значения за последние пять лет.