Bloomberg: Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам
- РИА Новости
По данным агентства, в то время как цена на нефть падает, Саудовская Аравия использует накопления на социальные расходы, а Россия ужесточает бюджетную политику, сохраняя профицит.
В материале указывается, что за последние четыре года золотовалютные резервы России увеличились на 45%, составив в июне 2019 года $518 млрд. При этом резервы Эр-Рияда в июне составляли $527 млрд.
«Расхождение означает, что Россия намерена занять вместо Саудовской Аравии четвёртое место в мире по объёму резерва», — говорится в статье.
Ранее в Центробанке сообщили, что на 1 августа международные резервы России составили более 519,7 млрд.
В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ указывал, что российские золотовалютные резервы достигли максимального значения за последние пять лет.