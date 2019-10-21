Медведев: в экономике России всё в порядке

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
Медведев: в экономике России всё в порядке
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке: увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России... находятся на очень хорошем уровне», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Премьер-министр отметил, что в стране низкая инфляция. По его словам, Россия также старается участвовать «во всяких системах и рейтингах».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в случае резкого падения цен на нефть сможет выполнять свои обязательства с помощью золотого резерва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить