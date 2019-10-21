Медведев: в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.

Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке: увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России... находятся на очень хорошем уровне», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Премьер-министр отметил, что в стране низкая инфляция. По его словам, Россия также старается участвовать «во всяких системах и рейтингах».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в случае резкого падения цен на нефть сможет выполнять свои обязательства с помощью золотого резерва.