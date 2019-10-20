Силуанов рассказал об экономике России в случае падения цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия сможет выполнять свои обязательства в случае резкого падения цен на нефть с помощью золотого резерва.

Как он заявил в интервью телеканалу CNBC, низкие цены на нефть оказывают влияние на экономику России.

«Поэтому, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. В связи с этим в бюджет основывается на правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель. Независимо от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота — более 7% ВВП», — сказал Силуанов.

Ранее ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в 2019 году средняя цена нефти марки Brent составит $61,78 за баррель, в 2020-м — $57,94.

15 октября МВФ понизил на 0,1 п. п. — до 1,1% прогноз по росту ВВП России на 2019 год.