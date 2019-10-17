Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по цене нефти

Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в 2019 году средняя цена нефти марки Brent составит $61,78 за баррель, в 2020-м — $57,94.

«По мере синхронного замедления крупнейших мировых экономик спрос на нефть будет снижаться. А предложение, напротив, будет расти (в первую очередь за счёт американских и канадских производителей сланцевой нефти)», — заявил эксперт.

По его словам, вряд ли нефтяные котировки окажутся выше $70 за баррель в этом году, а тем более в следующем.

Как считает Перекальский, прогноз МВФ кажется вполне реалистичным.

Ранее заслуженный экономист России действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.