Эксперт оценил заявление МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России

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Заслуженный экономист России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 годы внесло в снижение темпов роста российской экономики больший вклад относительно прогнозов, чем санкции.
Эксперт оценил заявление МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
  • Reuters

«Можно сказать, что состояние дел у нас достаточно стабильное на настоящий момент, не говоря о том, что у нас постоянно накапливается запас, который гарантирует в Фонде национального благосостояния стабильность на критический момент», — заявил Сильвестров.

По его словам, в целом Россия зарабатывает на экспорте нефти больше, чем рассчитывают для обеспечения стабильности федерального бюджета.

Со своей стороны, член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor выразил мнение, что эффект западных санкций не такой серьёзный, как мечтает Запад.

«Я думаю, что не стоит обращаться к санкционной повестке, ведь санкции ничего не дают. Они научат нас ещё быстрее выходить из сложных ситуаций», — сказал сенатор.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в силу 26 августа.

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