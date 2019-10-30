В Госдуме оценили решение Дании по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT выдачу Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.
В Госдуме оценили решение Дании по «Северному потоку — 2»
  • © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«На самом деле была большая уверенность в том, что датское правительство всё-таки выдаст это разрешение. Потому что практически по этому маршруту проходил «Северный поток — 1». И, во-первых, датское правительство дало разрешение, во-вторых, никаких экологических проблем за время работы трубопровода «Северный поток — 1» не было, что тоже важно», — пояснил Ананских.

Депутат также напомнил, что недавно датское правительство дало разрешение на проход по своей территории трубопровода из Норвегии в Европу, следовательно, как подчеркнул парламентарий, оснований отказать консорциуму по «Северному потоку — 2» не было никаких.

«Они тянули, к сожалению, долго, наверное, кто-то их об этом просил. Я рад, что здравый смысл восторжествовал. Как и говорил Миллер, что всё по графику, и нет никаких сомнений, что по графику будет сдан «Северный поток — 2» — вовремя, в срок и будет налажена его работа в полном объёме», — заключил Ананских.

Ранее стало известно, что Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2».

В октябре министр энергетики России Александр Новак отмечал, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода сохраняются.

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