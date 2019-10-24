Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.

«Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора — Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США. И это нужно воспринимать как данность», — сказал Cечин.

По его словам, остальным участникам рынка остаётся выстраивать работу вокруг сложившейся структуры.

Также Сечин отметил, что недавние события позволяют отнести к категории так называемых хрупких поставщиков не только «традиционную пятёрку стран» — Иран, Венесуэлу, Ливию, Ирак, Нигерию, но и Саудовскую Аравию.

Ранее глава «Роснефти» назвал шоковые факторы, с которыми столкнулась мировая экономика.

Согласно его заявлению, «экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти» могут привести к глобальной рецессии.