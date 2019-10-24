Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что мировая экономика впервые в истории одновременно столкнулась с тремя шоковыми факторами, способными привести к глобальной рецессии.
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

При этом данные факторы наблюдаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших мировых экономик.

Как напомнил Сечин, за последний год прогнозы роста глобальной экономики и торговли пересмотрены в сторону снижения на 0,2—0,4 процентных пункта.

«Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями», — предупредил он.

По его словам, односторонние санкции США негативно влияют на мировую экономику и ведут к потере взаимного доверия.

Глава «Роснефти» также допустил, что в преддверии президентских выборов администрация США может принять новые действия, чтобы «сделать Америку великой».

«ФРС США объявила о планах направлять ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведёт к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — заключил Сечин.

В конце августа эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) отмечали, что усиление торговой войны между США и Китаем может привести к заметному снижению мировых цен на сырьевые товары.

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