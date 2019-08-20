Эксперты оценили последствия усиления торговой войны США и Китая

Усиление торговой войны между США и Китаем может привести к замедлению роста российской экономики вплоть до её перехода в рецессию. Об этом говорится в исследовании Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ).

Как отмечают эксперты, если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — «достигнет точки кипения», то конфликт, вероятно, приведёт к снижению темпов роста экономик этих стран, что «приведёт к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта».

Как информирует ТАСС, по оценке экспертов, в настоящее время никаких серьёзных геополитических, макроэкономических и ценовых затруднений российская добывающая промышленность не испытывает.

Кроме того, отметили авторы исследования, в 2020-2021 году пройдёт 12 лет с момента последнего мирового финансового кризиса — именно такое количество времени считается «средней циклической волной», после которого в глобальной экономике может наблюдаться кратковременная рецессия.

Вместе с тем, как пишут эксперты, пока ещё ситуация в мировой экономике не выглядит критической.

Ранее руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.