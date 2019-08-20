Эксперты оценили последствия усиления торговой войны США и Китая
Как отмечают эксперты, если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — «достигнет точки кипения», то конфликт, вероятно, приведёт к снижению темпов роста экономик этих стран, что «приведёт к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта».
Как информирует ТАСС, по оценке экспертов, в настоящее время никаких серьёзных геополитических, макроэкономических и ценовых затруднений российская добывающая промышленность не испытывает.
Кроме того, отметили авторы исследования, в 2020-2021 году пройдёт 12 лет с момента последнего мирового финансового кризиса — именно такое количество времени считается «средней циклической волной», после которого в глобальной экономике может наблюдаться кратковременная рецессия.
Вместе с тем, как пишут эксперты, пока ещё ситуация в мировой экономике не выглядит критической.
Ранее руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.