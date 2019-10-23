В Москве рассказали об использовании электронной подписи поставщиками

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Более половины поставщиков, использующих облачную квалифицированную электронную подпись, представляют Москву. Как сообщает НСН, об этом заявил руководитель удостоверяющего центра Единой электронной торговой площадки Алексей Дегтярёв в рамках Дней московской конкуренции.
В Москве рассказали об использовании электронной подписи поставщиками
  • Pixabay

По его словам, участникам закупок из числа субъектов малого и среднего бизнеса предлагают такую подпись, адаптированную под функционал торговой площадки.

«Более 50% постaвщиков, которые её aктивно используют, — из Москвы. При помощи облaчной ЭП и специaльного мобильного приложения учaстие в торгaх возможно с любого мобильного устройствa с доступом в интернет, все юридически знaчимые действия предпринимaтель сможет совершaть из любой точки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что заказчикам и предпринимателям Ивановской области рассказали на открытой встрече о функциональных возможностях портала поставщиков.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.

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