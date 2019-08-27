Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков
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Как заявил глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, обучающие программы помогают получать полезные для дальнейшей работы знания и оптимизировать текущие бизнес-процессы.
«Более 200 участников рынка закупок малого объёмa Ивановской области приняли участие в обучении по работе в системе», — отметил он.
Ранее в Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Кубани.
Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.