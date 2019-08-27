Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков

Короткая ссылка
Заказчикам и предпринимателям Ивановской области рассказали на открытой встрече о функциональных возможностях портала поставщиков, сообщает НСН.
Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков
  • © mos.ru

Как заявил глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, обучающие программы помогают получать полезные для дальнейшей работы знания и оптимизировать текущие бизнес-процессы.

«Более 200 участников рынка закупок малого объёмa Ивановской области приняли участие в обучении по работе в системе», — отметил он.

Ранее в Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Кубани.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить