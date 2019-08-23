В Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Кубани

Короткая ссылка
В Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Краснодарского края, сообщает НСН.
В Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Кубани
  • РИА Новости

Как заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, более 600 заказчиков и предпринимателей Кубани выразили желание пройти обучение и получить консультации.

«Кроме того, большой интерес к рaботе в системе появился со стороны муниципaлитетов. В чaстности, около 50 предстaвителей муниципaлитетов Крaснодaрского крaя посетили открытую встречу», — сказал он.

Со своей стороны, начальник отдела информационно-аналитического сопровождения кубанского департамента по регулированию контрактной системы Вадим Лабунец отметил, что регион заинтересован в повышении эффективности регионального рынка закупок малого объёма.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить