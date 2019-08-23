В Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Кубани

В Москве рассказали об интересе к порталу поставщиков со стороны бизнеса Краснодарского края, сообщает НСН.

Как заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, более 600 заказчиков и предпринимателей Кубани выразили желание пройти обучение и получить консультации.

«Кроме того, большой интерес к рaботе в системе появился со стороны муниципaлитетов. В чaстности, около 50 предстaвителей муниципaлитетов Крaснодaрского крaя посетили открытую встречу», — сказал он.

Со своей стороны, начальник отдела информационно-аналитического сопровождения кубанского департамента по регулированию контрактной системы Вадим Лабунец отметил, что регион заинтересован в повышении эффективности регионального рынка закупок малого объёма.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.