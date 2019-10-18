В Молдавии заявили о возможности поставки Россией газа в обход Украины

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о договорённости с «Газпромом» на продление газового контракта, а также о возможности транспортировки природного газа в обход Украины.

«Я был проинформирован о наличии принципиальной договорённости на уровне «Газпрома» и «Молдовагаза» о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Как отметил президент, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусматривает и «возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами».

В свою очередь, операторами газовых систем этих стран будет обеспечена поставка газа до границы с Молдавией «в соответствии с существующими правилами».

Ранее Додон заявил, что Кишинёв и «Газпром» достигли предварительной договорённости о продлении контракта на поставку газа в республику.

В начале сентября Додон заявил, что с 1 октября Россия будет предоставлять Молдавии газ со скидкой $10—15.

12 сентября компания «Укртрансгаз» сообщила об увеличении объёма поставок газа из России через украинскую территорию на 2% по сравнению с 2018 годом — транзит в страны ЕС и Молдавию «составил 59,5 млрд куб. м».