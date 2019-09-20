Молдавия и «Газпром» предварительно договорились продлить договор

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинёв и «Газпром» достигли предварительной договорённости о продлении контракта на поставку газа в республику.
Молдавия и «Газпром» предварительно договорились продлить договор
  • РИА Новости

«Насчёт соглашения между компанией «Молдовагаз» и «Газпромом». Я так понимаю, что желание и открытость со стороны «Газпрома» в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договорённость есть», — приводит РИА Новости слова Додона.

Ранее Додон заявил, что в соответствии с новыми договорённостями с Москвой с 1 октября Кишинёв будет закупать российский газ по цене $220—225 за 1 тыс. кубометров вместо нынешней стоимости ($235).

Также он сообщил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.

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