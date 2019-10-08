СМИ: Минэнерго России признало возможность падения спроса на нефть

Минэнерго России признало, что замедление роста мирового спроса на нефть может смениться падением потребления после 2030-х годов.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обновлённый проект Энергетической стратегии России до 2035 года.

Как сообщает издание, в представленном 21 сентября проекте стратегии прогнозировалось замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года, достижение пика потребления ранее 2030-х годов. На обсуждении проекта 24 сентября уточнили, что пик спроса на нефть будет в 2030—2040-х годах, падение — после 2040-х.

Указывается, что крупнейшие мировые игроки, такие как Statoil и Saudi Aramco, уже готовятся к снижению спроса на нефть.

«Обострится конкуренция нефти с природным газом и электрогенерацией, это будет ограничивать не только спрос на уголь, но и рост спроса на нефть», — приводит издание слова старшего директора отдела корпорации Fitch Дмитрия Маринченко.

Он добавил, что с точки зрения издержек полного цикла проекты российских нефтяников «смотрятся очень неплохо и проигрывают только Ближнему Востоку».

«Операционные затраты и капитальные вложения на один баррель добычи в сумме не превышают $15—20», — сказал Маринченко.

По его словам, российские нефтяники пока просят у государства льготы по действующим проектам для финансирования проектов с большими рисками, а это означает, что «риски рентабельности в условиях неопределённости цен на нефть государство берёт на себя».

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1—1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018-м.

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с атаками на энергетическую инфраструктуру.

3 октября Новак прогнозировал рекордное за последние семь лет падение темпов роста спроса на нефть — в 2019 году рост мирового спроса на нефть может достичь минимального уровня, что связано с замедлением глобальной экономики.

В 2015 году сообщалось, что проект энергостратегии до 2035 года будет скорректирован.