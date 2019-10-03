Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1—1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018-м.

«Мы видим, что в этом году по сравнению с 2018-м под воздействием различных факторов спрос на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года, по оценкам, он составит примерно прирост к прошлому году от 1 млн до 1,1 млн баррелей в сутки», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что в 2018 году прирост спроса на нефть составил 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с атаками на энергетическую инфраструктуру.