Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1—1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018-м.
Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть
  • Reuters

«Мы видим, что в этом году по сравнению с 2018-м под воздействием различных факторов спрос на нефть значительно будет ниже по итогам 2019 года, по оценкам, он составит примерно прирост к прошлому году от 1 млн до 1,1 млн баррелей в сутки», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что в 2018 году прирост спроса на нефть составил 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с атаками на энергетическую инфраструктуру.

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