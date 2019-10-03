В Венесуэле связали падение добычи нефти с атакой на энергообъекты
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«Мы разработали новый план восстановить добычу до 1 млн баррелей в сутки — в этом году у нас было четыре нападения (на энергетическую инфраструктуру. — RT), и сейчас наша добыча упала ниже 1 млн баррелей в сутки», — цитирует его ТАСС.
Ранее Кеведо сообщил о регистрации венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA своего представительства в Москве.
В марте глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что может обсудить с Кеведо увеличение поставок нефти из Венесуэлы.