В Китае назвали даты нового раунда торговых переговоров с США

Министерство коммерции Китая сообщило, что следующий раунд торговых переговоров с Соединёнными Штатами состоится 10 и 11 октября.

«С 10 по 11 октября (вице-премьер Китая Лю Хэ. — RT) проведёт новый раунд торгово-экономических консультаций с министром финансов Стивеном Мнучином, представителем Соединённых Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в состав китайской делегации также войдут министр коммерции Китая Чжун Шань, глава Народного банка КНР И Ган, заместитель главы Госкомитета по развитию и реформе, глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ, а также представители других ведомств в ранге заместителей министров.

Ранее в Министерстве коммерции Китая сообщили, что переговорщики от Китая и США 19—20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, «состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес».

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил, что добивается всеобъемлющей торговой сделки с Китаем, а не договорённостей по конкретным направлениям.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.