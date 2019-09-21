В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне

В Министерстве коммерции Китая назвали конструктивными торговые переговоры с Соединёнными Штатами.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19—20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили организацию и проведение 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне и договорились, что будут поддерживать контакты по данному вопросу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что добивается всеобъемлющей торговой сделки с Китаем, а не договорённостей по конкретным направлениям.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.