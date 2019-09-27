CNBC: торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10 октября
Отмечается, что, по словам одного из источников, китайскую делегацию будет представлять вице-премьер Китая Лю Хэ.
Ранее в Министерстве коммерции Китая сообщили, что переговорщики от Китая и США 19—20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, «состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес».
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил, что добивается всеобъемлющей торговой сделки с Китаем, а не договорённостей по конкретным направлениям.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.