Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину

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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину
  • РИА Новости

«Цена транзита будет определяться в соответствии с этим (европейским. — RT) законодательством. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, как это было ранее, — это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом», — уточнил он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Новака, пока вопрос цены транзита газа не обсуждался на переговорах.

«Это всё считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами... И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе», — подчеркнул российский министр.

Ранее стало известно, что новый раунд трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября.

На прошедших 19 сентября консультациях по газу на министерском уровне Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.

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