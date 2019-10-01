Эксперт прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по налогообложению в России

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по налогообложению в России.

«Все страны в условиях глобализации, а также усиливающейся интеграции хозяйственных связей меняют правила в сфере налоговой конкуренции», — заявил он.

По его словам, бизнес стремится в государства, где налоговая нагрузка ниже, поэтому используется институт резидентства, позволяющий рассчитывать на глобальное налогообложение доходов граждан своих стран.

«Если раньше мы использовали один лишь критерий, то есть нахождение в стране не менее 183 дней, то теперь Минфин хочет перейти на другую практику, когда резидентства будут определять сразу по нескольким критериям», — пояснил Алисенов.

Как отметил эксперт, в международной практике это называется домицилий, что предполагает охват большего числа параметров оценки резидентства.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов внесло в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

29 сентября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров от уплаты налога с материальной помощи, которая выплачивается вузом и колледжем и не превышает 4000 рублей за налоговый период.

Кандидат экономических наук доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал данное решение.