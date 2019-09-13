Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении немецкого ведомства.
В сообщении подчёркивается, что российской компании запрещено осуществлять поставки газа сверх мощностей, предписанных судом ЕС, и участвовать в ежемесячном аукционе на поставки газа по OPAL, который должен пройти 16 сентября.
По мнению регулятора, у «Газпрома» достаточно возможностей для выполнения своих обязательств по поставкам газа в ЕС.
10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
Согласно этому решению, российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о возможности обжаловать решение суда ЕС по OPAL.
Подробнее — в материале RT.