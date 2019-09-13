Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.

Об этом говорится в заявлении немецкого ведомства.

В сообщении подчёркивается, что российской компании запрещено осуществлять поставки газа сверх мощностей, предписанных судом ЕС, и участвовать в ежемесячном аукционе на поставки газа по OPAL, который должен пройти 16 сентября.

По мнению регулятора, у «Газпрома» достаточно возможностей для выполнения своих обязательств по поставкам газа в ЕС.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Согласно этому решению, российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о возможности обжаловать решение суда ЕС по OPAL.

Подробнее — в материале RT.