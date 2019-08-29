Эксперт прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2»

Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

«Вопрос «Северного потока — 2» постоянно в повестке у немецкого и российского руководства, они постоянно консультируются на эту тему», — заявил он.

По его словам, это вопрос, по которому позиции совпадают, и ничего удивительного в этом нет.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.