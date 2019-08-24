В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО

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В Белом доме сообщили, что США вместе с партнёрами из G7 будут выступать за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в опубликованных материалах Белого дома к участию президента США Дональда Трампа в саммите во Франции.

«Президент намерен работать с партнёрами по G7 в противодействии росту недобросовестных торговых практик», — указывается в документах.

Уточняется, что в список таких «торговых практик» попали, в частности, промышленные субсидии, государственно-управляемая экономика, принудительная передача технологий.

«США будут добиваться реформирования ВТО, что позволило бы гарантировать согласие всех членов по принципам работы организации», — отметили в Белом доме.

Ранее Трамп допустил, что США выйдут из ВТО «в случае необходимости». Правила организации, по его словам, дают возможность другим странам «пользоваться США».

В Кремле, комментируя такую вероятность, отметили, что в случае выхода США из организации её существование будет под большим вопросом.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что выход США из ВТО может дать толчок к её реформированию и подобное решение Вашингтона не станет фатальным для организации.

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