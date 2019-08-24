В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в опубликованных материалах Белого дома к участию президента США Дональда Трампа в саммите во Франции.
«Президент намерен работать с партнёрами по G7 в противодействии росту недобросовестных торговых практик», — указывается в документах.
Уточняется, что в список таких «торговых практик» попали, в частности, промышленные субсидии, государственно-управляемая экономика, принудительная передача технологий.
«США будут добиваться реформирования ВТО, что позволило бы гарантировать согласие всех членов по принципам работы организации», — отметили в Белом доме.
Ранее Трамп допустил, что США выйдут из ВТО «в случае необходимости». Правила организации, по его словам, дают возможность другим странам «пользоваться США».
В Кремле, комментируя такую вероятность, отметили, что в случае выхода США из организации её существование будет под большим вопросом.
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что выход США из ВТО может дать толчок к её реформированию и подобное решение Вашингтона не станет фатальным для организации.