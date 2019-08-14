Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может дать толчок к её реформированию, подобное решение Вашингтона не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Для самой организации потеря одного крупного игрока всё-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьёзное изменение конфигурации «тактических союзов» и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к её реформированию», — цитирует ТАСС Орешкина.

По его словам, в настоящее время сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы ВТО не существует и не предвидится, и смысла отказываться от неё нет.

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы

«Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода «напоминания» начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приёмы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам», — отметил министр.

13 августа американский лидер Дональд Трамп допустил, что США выйдут из ВТО «в случае необходимости». Правила организации, по его словам, дают другим странам «пользоваться США».

В Кремле, комментируя такую возможность, отметили, что в случае выхода США из организации её существование будет под большим вопросом.