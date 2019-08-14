Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Короткая ссылка
Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) может дать толчок к её реформированию, подобное решение Вашингтона не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
  • РИА Новости

«Для самой организации потеря одного крупного игрока всё-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьёзное изменение конфигурации «тактических союзов» и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к её реформированию», — цитирует ТАСС Орешкина.

По его словам, в настоящее время сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы ВТО не существует и не предвидится, и смысла отказываться от неё нет.

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы

«Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода «напоминания» начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приёмы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам», — отметил министр.

13 августа американский лидер Дональд Трамп допустил, что США выйдут из ВТО «в случае необходимости». Правила организации, по его словам, дают другим странам «пользоваться США».

В Кремле, комментируя такую возможность, отметили, что в случае выхода США из организации её существование будет под большим вопросом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить