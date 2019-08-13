Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации «в случае необходимости». Как отметил американский лидер во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США».

По его словам, США почти во всех случаях проигрывали в ВТО.

«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — отметил Трамп.

В июле Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации.

В феврале Вашингтон обвинил Москву в отходе от принципов открытости рынков ВТО и заявил о намерении бороться с этим.

Политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что США «по праву сильного» считают необязательными международные соглашения.