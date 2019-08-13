Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»
- Reuters
По его словам, США почти во всех случаях проигрывали в ВТО.
«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — отметил Трамп.
В июле Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации.
В феврале Вашингтон обвинил Москву в отходе от принципов открытости рынков ВТО и заявил о намерении бороться с этим.
Политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что США «по праву сильного» считают необязательными международные соглашения.