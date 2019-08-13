Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»

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RT
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации «в случае необходимости». Как отметил американский лидер во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США».
Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»
  • Reuters

По его словам, США почти во всех случаях проигрывали в ВТО.

«Они вертели нами годы, и этого больше не случится», — отметил Трамп.

В июле Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации.

В феврале Вашингтон обвинил Москву в отходе от принципов открытости рынков ВТО и заявил о намерении бороться с этим.

Политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что США «по праву сильного» считают необязательными международные соглашения.

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