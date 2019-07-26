Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО

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Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО
  • Reuters

Американский лидер заявил о «развале» ВТО из-за того, что «самые богатые экономики» считаются развивающимися, получают помощь и не соблюдают правила организации.

«Сегодня я поручил торговому представителю США принять меры для того, чтобы прекратить обман (этих. — RT) стран системы (ВТО. — RT) за счёт США», — написал Трамп в своём Twitter.

Как отметили в Белом доме, статус развивающихся стран, предоставленный богатым экономикам, наносит ущерб тем государствам, которые действительно нуждаются в поддержке.

По поручению Трампа торговый представитель США будет добиваться обеспечения изменения их статуса в ВТО.

В частности, речь идёт о возможном лишении такого статуса Брунея, Гонконга, Кувейта, Макао, Катара, Сингапура и Объединённых Арабских Эмиратов.

В Белом доме также заявили о возможности пересмотра этого статуса для Мексики, Южной Кореи и Турции, которые являются членами G20 и Организации экономического сотрудничества и развития.

В феврале Вашингтон обвинил Россию в отходе от принципов открытости рынков ВТО и заявил о намерении бороться с этим.

Политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что США «по праву сильного» считают необязательными международные соглашения.

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