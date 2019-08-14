В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО
- РИА Новости
«Безусловно, существование, скажем так, системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом. Это очевидно... В любом случае это внутреннее дело США», — отметил Песков.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из ВТО «в случае необходимости». Как отметил американский лидер во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США».
По его словам, США почти во всех случаях проигрывали в ВТО.
В июле Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во ВТО.