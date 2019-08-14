В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.

«Безусловно, существование, скажем так, системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом. Это очевидно... В любом случае это внутреннее дело США», — отметил Песков.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из ВТО «в случае необходимости». Как отметил американский лидер во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США».

По его словам, США почти во всех случаях проигрывали в ВТО.

В июле Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во ВТО.