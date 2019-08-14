В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.
В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО
  • РИА Новости

«Безусловно, существование, скажем так, системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом. Это очевидно... В любом случае это внутреннее дело США», — отметил Песков.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из ВТО «в случае необходимости». Как отметил американский лидер во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США».

По его словам, США почти во всех случаях проигрывали в ВТО.

В июле Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во ВТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить