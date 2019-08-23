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Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

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Самые высокие заработные платы муниципальные служащие получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае.
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Средняя зарплата чиновников на Ямале составляет 133 тыс. рублей в месяц.

На втором месте ХМАО, где муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. рублей. 

Чукотка входит в тройку лидеров по абсолютным зарплатам местных чиновников — 93,8 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципальных служащих в Псковской области — 18,1 тыс. руб. За ней идёт Карачаево-Черкесия с 20,1 тыс. руб., а затем Ингушетия — 20,4 тыс. руб.

Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.

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