Названы регионы России с самыми высокими доходами

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Агентство РИА Новости опубликовало результаты исследования, в ходе которого были определены регионы России с самыми высокими доходами.

Отмечается, что для составления соответствующего рейтинга по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

Также эксперты учитывали дополнительные показатели, в частности, доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Согласно результатам исследования, самые высокие доходы в России были зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. В первой десятке находятся также Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Самые плохие показатели были выявлены в Тыве, Алтае и Калмыкии.

Авторы рейтинга определили, что первая десятка в списке в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учётом уровня цен в регионах.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат.

В мае были опубликованы результаты исследования холдинга «Ромир». эксперты выяснили, что средней российской семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тыс. рублей в месяц. 

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