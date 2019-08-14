Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ВТО

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО).

Если рассматривать гипотетическую ситуацию, что США всё-таки покинут ВТО, «организация потеряет свой смысл», считает эксперт.

«ВТО была создана для того, чтобы зафиксировать в международном правовом поле гегемонию Соединённых Штатов. Эта организация вместе с другими международными структурами создаёт каркас нынешнего мироустройства, центром которого являются США. После выхода Штатов ВТО как какое-то соглашение может сохраниться. Но это будет уже не та организация, которая есть сейчас, целеполагание будет другое. В этой ситуации надо будет заново договариваться по целому ряду вопросов. Где-то внутри этих договорённостей может появиться новая организация. Но, скорее всего, всё это станет возможным шагом к тому, что нынешняя мировая экономическая структура будет полностью переформатирована, на её месте появятся новые договорённости. Пока сложно предположить, какими именно они будут», — считает Солонников.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что США выйдут из ВТО «в случае необходимости». Правила организации, по его словам, дают возможность другим странам «пользоваться США».

В Кремле, комментируя такую вероятность, отметили, что в случае выхода США из организации её существование будет под большим вопросом.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что выход США из ВТО может дать толчок к её реформированию и подобное решение Вашингтона не станет фатальным для организации.