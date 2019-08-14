Эксперт оценил решение США отложить пошлины на ряд товаров из КНР

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с радио Sputnik оценил решение Торгового представительства США отложить до 15 декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая.

«В моём понимании это такая попытка торга. Американцы уже неоднократно сначала угрожали введением пошлин, потом откладывали их или вводили частично с угрозой дальнейшего расширения. И нынешнее решение укладывается в ту же логику», — заявил он.

Эксперт не исключил, что новые пошлины после 15 декабря всё же будут введены.

Как предположил Надоршин, отсрочка никак не меняет общие тенденции и перспективы.

Ранее Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.

Руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.