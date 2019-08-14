Эксперт оценил решение США отложить пошлины на ряд товаров из КНР
- Reuters
«В моём понимании это такая попытка торга. Американцы уже неоднократно сначала угрожали введением пошлин, потом откладывали их или вводили частично с угрозой дальнейшего расширения. И нынешнее решение укладывается в ту же логику», — заявил он.
Эксперт не исключил, что новые пошлины после 15 декабря всё же будут введены.
Как предположил Надоршин, отсрочка никак не меняет общие тенденции и перспективы.
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