Орешкин отметил сотрудничество России с Китаем на фоне торговых войн

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Россия активно работает с Китаем и арабскими странами, чтобы нивелировать замедление мировой экономики на фоне торговых войн. Об этом рассказал министр экономразвития Максим Орешкин.
Орешкин отметил сотрудничество России с Китаем на фоне торговых войн
  • © pixabay.com

«Здесь, конечно, влияние (торговых войн на экономику России. — RT) будет сдерживающее, но опять же всё в наших руках. Мы должны ориентироваться на внутреннее развитие, внутреннюю ситуацию при этом», — сказал Орешкин журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что России следует использовать те возможности, которые появляются на внешних рынках.

Ранее Орешкин рассказал, что Россия и Китай ведут переговоры по различным направлениям сотрудничества, в том числе с целью переключить Пекин на российский рынок и заместить товары из США.

5 августа Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию в США. В Пекине также не исключили повышения пошлин на данную продукцию.

Эксперт Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.

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