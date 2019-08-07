Орешкин отметил сотрудничество России с Китаем на фоне торговых войн
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«Здесь, конечно, влияние (торговых войн на экономику России. — RT) будет сдерживающее, но опять же всё в наших руках. Мы должны ориентироваться на внутреннее развитие, внутреннюю ситуацию при этом», — сказал Орешкин журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
Министр отметил, что России следует использовать те возможности, которые появляются на внешних рынках.
Ранее Орешкин рассказал, что Россия и Китай ведут переговоры по различным направлениям сотрудничества, в том числе с целью переключить Пекин на российский рынок и заместить товары из США.
5 августа Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию в США. В Пекине также не исключили повышения пошлин на данную продукцию.
Эксперт Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.